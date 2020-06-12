Нью-Дели, , 07:38 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 10 956 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Также за сутки в стране скончались 396 человек от осложнений COVID-19. Такой показатель по смертности и выявленным случаям за сутки является рекордным для Индии с начала пандемии.

Всего с начала пандемии в республике подтвердили 297 535 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в стране стали 8498 человек.

«В настоящее время число активных случаев в стране составляет 141 842», — говорится в сообщении минздрава Индии.

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