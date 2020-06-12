Казань, , 21:53 — REGNUM В Казани муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети в День России, а также 13 и 14 июня будут работать без взимания платы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Обычно в будние дни плата за парковку взимается с 7:00 до 18:00, за первые 15 минут оплата не требуется. Отмена платы за муниципальные парковки по субботам и в будни после 18.00 — временная мера, принятая городскими властями по просьбе бизнеса на полгода. По постановлению исполкома, режим работы парковок меняется на период до 18 октября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с марта текущего года на проспекте Победы в Казани организована и работает в тестовом режиме муниципальная парковка на 50 машино-мест.

Читайте также: В Казани появилась муниципальная парковка на 50 машино-мест