Чита, , 07:21 — REGNUM Далеко не все предприятия Читы (Забайкальский край) откликнулись на призыв местных властей принять участие во всероссийской акции «Испеки пирог и поздравь!» приуроченной к празднованию Дня России. Об этом сообщает сайт читинской мэрии.

По словам начальника управления потребительского рынка администрации города Читы Ольги Овдиной, обращались ко многим производителям, но откликнулись только пятеро. Это кондитерский цех Марины Пряженниковой, кондитерская фабрика «Восток», «Мастерская хлеба», ресторан «Мама Рома» и «Пекарни Коваль». Каждый на своем предприятии испек торты или пироги собственного производства с российской символикой и подготовил видеоролик.

Заведующая производством кондитерской фабрики «Восток» Ольга Климова призналась, что коллектив охотно принял участие в акции, и продемонстрировала красивейший торт.