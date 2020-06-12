Благовещенск, , 07:26 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов поздравил жителей региона с Днём России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Мощь России — в её единстве. Жить в согласии и честно работать — вот залог процветания нашей Родины. От всей души желаю мира, добра и благополучия каждой семье! С праздником вас, с Днём России!», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЕАО Ростислав Гольдштейн поздравил жителей с Днём России, выразив уверенность в том, что только вместе они смогут добиться успехов в регионе.