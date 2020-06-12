Гуйян, Китай, , 07:18 — REGNUM Ведущий китайский производитель крепкого алкоголя Kweichow Moutai запланировал объем выручки на 2020 год в размере около 110% от прошлогодних показателей, сообщает агентство Синьхуа.

«Эпидемия COVID-19 оказала огромное влияние на алкогольную промышленнсть Китая, но мы принимаем все усилия по минимизации этого влияния и достижения поставленных целей», — заявил представитель компании Гао Вэйдун во время заседания акционеров.

Выручка компании выросла на 12,76% в годовом исчислении в первом квартале 2020 года, достигнув отметки 24,4 млрд юаней (около $3,46 млрд). В 2019 году выручка компании достигла 88,85 млрд юаней, что на 15,1% выше, чем годом ранее.

За аналогичный период операционная прибыль компании выросла на 14,99% в годовом исчислении, достигнув отметки 59 млрд юаней. Напомним, что данный производитель алкоголя расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны и произвел в 2019 году около 75 тыс. тонн алкоголя бренда Moutai и прочих брендов, что на 6,88% выше, чем годом ранее.