Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:09 — REGNUM В Новокузнецке проходит фестиваль граффити «День России», в рамках которого профессиональные художники в стиле Street art рисуют врачей и учёных — героев сегодняшнего дня.

Как отметили в городской мэрии, это люди, которые продолжают делать свою работу в условиях коронавирусной угрозы.

Изображения украсят фасады зданий в оживленных районах Новокузнецка.

К работе граффити-райтеры — Илья Маломощенко из Томска, Иван Таматов из Новокузнецка, Егор Кирикилица из Барнаула и Кристина Авсиевич из Новокузнецка — приступили ещё 10 июня.

Фестиваль проводится администрацией города совместно с Автономной некоммерческой организацией «Творческое объединение молодежи «Арт-полигон».