Барнаул, 12 июня 2020, 07:04 — REGNUM Случаю отмечаемого сегодня, 12 июня, Дня России, в Барнауле «Молодежка ОНФ» обновила российский триколор на речных судах. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Вместо потрепанных непогодой и временем государственных флагов на 48 пассажирских и грузовых судах ко Дню России появился новый триколор.
Акция состоялась при участии министерства транспорта Алтайского края. Часть флагов участники «Молодежки ОНФ» заменили сами, а часть передали капитанам речных судов, поздравив их с праздником.
Уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 июня, по всей России проходят локальные акции, призванные поднять настроение гражданам России в связи с карантинными мероприятиями из-за коронавируса.