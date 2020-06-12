Москва, , 07:01 — REGNUM Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили граждан с Днём России с борта Международной космической станции, сообщает 12 июня пресс-служба «Роскосмоса» на своей странице в Twitter.

«Примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны — Днём России, — сказал Иванишин в видеообращении. — Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства».

В свою очередь, Вагнер пожелал гражданам России терпения, успеха, достижения поставленных целей.

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Ранее своё поздравление в адрес президента России Владимира Путина и российских граждан направил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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