Якутск, , 07:07 — REGNUM В День России в Якутии и её столице проходит множество праздничных мероприятий и акций онлайн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Читайте также: День России: праздник с учётом санитарных мер — все новости

На сайте управления культуры и духовного развития Якутска проходит онлайн-викторина «Насколько ты знаешь Россию?», а также акция «Россия — это Я» в соцсетях.

Весь день 12 июня проходит флешмоб «Триколор руками молодёжи».

В округах Якутска пройдут онлайн-марафон «Пою тебя, моя Россия!», онлайн-выставки «Наш дом — Россия», викторины «Моя Россия!» и другие мероприятия в дистанционном режиме.

Жители Якутии украсили окна домов триколором и тематическими картинками к Дню России.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев в своём поздравлении жителям республики с Днём России, акцентировал, что государственный праздник символизирует единую историю, олицетворяет возрождение обновлённой страны, укрепление российской государственности.