Чита, , 06:54 — REGNUM В честь отмечаемого сегодня праздника — Дня России — региональная команда «Молодежка ОНФ» и Читинский авиационный спортивный клуб «ДОСААФ России» аэродроме Каштак прыгнули с парашютами и флагами России и Забайкалья. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Забайкальский парашютисты прыгнули с флагами России Правительство Забайкальского края

Группа из 10 парашютистов в цветах российского триколора, развернула в воздухе флаги Забайкалья и России. На земле парашютистов встретили артисты театра национальных культур «Забайкальские узоры», исполняя государственный гимн.

День России в Забайкалье Правительство Забайкальского края

«Это был мой 873-й прыжок с парашютом. Эмоции всегда непередаваемые и каждый раз разные. Особенно радует, что все подучилось так, как запланировали, смогли прыгнуть в такой день, поздравить читинцев», — отметила парашютистка, участница команды «Молодежка ОНФ» Людмила Соколкина.

Напомним ранее, 11 июня, команда «Молодежки ОНФ» составили слова «Россия» и «Чита» на стадионе Юность.

«Ребята, которые в прошлом году стали финалистами конкурса по футболу «Уличный красава» провели тренировку между словами. Мы использовали порядка 1050 флагов, выкладывали все это порядка 8 часов», — рассказал руководитель региональной команды «Молодежка ОНФ» Александр Волчек.