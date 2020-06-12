Горно-Алтайск, , 06:53 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, большая часть из них зарегистрирована в Кош-Агачском районе.

Диагноз подтвердился у 15 жителей района, в том числе четырёх детей. Кроме того, заражение выявили у четырёх жителей Горно-Алтайска, а также двух жителей Турочакского района. Большинство из них ранее контактировали с носителями коронавируса.

«С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтвержден 241 случай заболевания, в том числе 79 — в Кош-Агачском районе, 66 — в Горно-Алтайске, 27 — в Турочакском районе, по 20 — в Улаганском и Майминском районах», — отметили в штабе.

Добавим, что к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 123 человека, 13 из которых — за последние сутки.

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