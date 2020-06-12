Цзинань, Китай, , 06:44 — REGNUM Провинция Шаньдун на востоке Китая планирует запустить два новых поезда направления Китай-Европа в течение года, сообщает агентство Синьхуа

В связи с этим, общее количество таких поездов, которые будут курсировать до Европы и Туркестана должно вырасти с нынешних 800 до 1200 до конца 2020 года. Провинция также намерена увеличить частоту и качество предоставляемых железнодорожных услуг по уже существующим направлениям, сообщил представитель China Railway Jinan Group Сю Чэнган.

Провинция Шаньдун возобновила железнодорожное сообщение по направлению Китай-Европа и Китай-Азия с середины февраля. И пандемия коронавируса тому помешать не смогла. Сейчас уже более 500 грузовых поездов вышло из провинции с начала года, что на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее.