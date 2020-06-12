Новосибирск, 12 июня 2020, 06:43 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодняшнее утро, 12 июня, за прошедшие сутки выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. 188 пациентов были выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Двое скончались — 55-летний мужчина и 58-летняя женщина. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 4069 пациентов с коронавирусом (из них 278 — дети), 1907 человек выздоровели, 50 пациентов скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 49 человек, на ИВЛ — 11 пациентов.
«Единый регистр населения России»
В Новосибирской области за сутки выписаны 188 пациентов с коронавирусом
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.