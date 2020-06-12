Новосибирск, , 06:43 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодняшнее утро, 12 июня, за прошедшие сутки выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. 188 пациентов были выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Двое скончались — 55-летний мужчина и 58-летняя женщина. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 4069 пациентов с коронавирусом (из них 278 — дети), 1907 человек выздоровели, 50 пациентов скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 49 человек, на ИВЛ — 11 пациентов.