Норильск, Красноярский край, , 06:40 — REGNUM Авиационный мониторинг вблизи места разлива нефтепродуктов в Норильске показал, что к водоёмам вернулись утки и другие птицы, сообщили 12 июня в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю.

«Обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» привлечены 670 человек и 264 единицы техники.

Напомним, разлив дизельного топлива произошел на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. В результате аварии топливо попало в грунт и акватории близ промышленной площадки АО «Норильской-Таймырская энергетическая компания» — дочернего предприятия «Норильского никеля».

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