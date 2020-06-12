Берлин, , 06:38 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 268 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института Роберта Коха.

Всего с начала пандемии в ФРГ подтвердили 185 674 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 11 июня в Германии скончались восемь человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Жертвами осложнений COVID-19 в стране с начала пандемии стали 8763 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД ФРГ подтвердил скорое снятие ограничений на поездки в страны Евросоюза, введенное из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что жители Германии вновь смогут посещать страны ЕС с 15 июня. Исключение составят такие страны как Швеция, Норвегия и Испания.

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