Иркутск, , 06:37 — REGNUM Поскольку в отмечаемый сегодня, 12 июня, День России эпидемиологическая обстановка не позволяет Иркутской области проводить массовые мероприятия, активисты Общероссийского народного фронта подготовили несколько приятных акций, призванных поднять настроение гражданам.

Так в Иркутске готовили мороженое с цветах триколора с ягодами из тайги Цитата из видео

К примеру, в Иркутске член регионального штаба ОНФ Александр Деев приготовил праздничный оформленный в виде триколора десерт из мороженого с голубикой и клюквой.Александр Деев рассказал, что приготовленный десерт полезен для здоровья — замороженные таёжные ягоды сохранили все витамины.

Богатства сибирской природы были представлены еще в одном блюде — запечённый северный омуль, начиненный красной рыбой. Как рассказал шеф-повар собственной кухни ресторана «Рыба есть» Станислав Миронов, в блюдо добавлен чабрец, или богородская трава, что придаёт сибирский аромат. В кулинарной студии «Anetty» Александру помогала его семья — супруга Анна и сын Кирюша, которому 11 июня исполнился один год.

Член Иркутского регионального штаба ОНФ Александр Деев ОНФ

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отмечаемый сегодня, 12 июня День России, по всей стране проходит организованная Народным фронтом праздничная акция #ПирогиРоссии, в ходе которой люди готовят популярные, любимые всеми блюда.

В регионах организуют челленджи. Так, например, субъекты Российской Федерации по обе стороны Байкала решили вместе провести праздник — в социальных сетях с общим хештегом #БайкалМыВместе. Участники акции в Иркутске поздравили всех с Днем России и передали челлендж #БайкалМыВместе Бурятии.