Владивосток, , 06:36 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днём России и подчеркнул, что главная сила нашей страны заключена в людях. Дальний Восток славится смелыми и активными жителями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Россия — страна из разных народов и этносов, объединенных единой историей и культурой. Это праздник для всех, кто считает себя россиянином, кто трудится на благо своего города и посёлка, своего региона, своей семьи», — отметил Юрий Трутнев.

Полпред президента пожелал всем крепкого здоровья, покорения новых вершин в труде, благополучия близких людей и мирного неба над нашей Родиной.

Как сообщало ИА REGNUM, на вершине вулкана Баранского в честь Дня России губернатор Сахалина Валерий Лимаренко и 50 курильских школьников развернули российский триколор.