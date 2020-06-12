Якутск, , 06:31 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в своём поздравлении жителей республики с Днём России, акцентировал, что государственный праздник символизирует единую историю, олицетворяет возрождение обновлённой страны, укрепление российской государственности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Якутия, являясь самым большим регионом Российской Федерации, участвует в реализации дальневосточной экономической политики государства и общенациональных целей в социальной сфере. Нас всех объединяет любовь к своей Отчизне, созидательный труд во благо страны, забота о подрастающем поколении. Желаю мира, благополучия, достижений, плодотворной деятельности и успехов во всех начинаниях во благо Великой России!», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня отмечается День России. Из-за пандемии коронавируса мероприятия в честь праздника проходят в онлайн режиме.