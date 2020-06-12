Токио, , 06:15 — REGNUM Японское правительство намерено открыть в Токио консультационный центр для иностранцев, проживающих на территории страны, передает телеканал NHK.

Открытие центра намечено на 6 июля. При этом ряд услуг организация начнет оказывать уже с 22 июня. Отмечается, что в центре будут размещены офисы восьми организаций, связанных с правительством Японии. В частности, там будет находится офис миграционного агентства.

Также центр будет оказывать консультационные услуги местным государственным учреждениям и компаниям, которые планируют нанимать на работу граждан иностранных государств.

По словам главы японского минюста Масако Мори, центр должен будет оказывать поддержку иностранным гражданам, проживающим в Японии. Предполагается, что эти меры смогут помочь иностранным гражданам адаптировать в стране.