Владивосток, , 06:23 — REGNUM Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, поздравляя дальневосточников с Днём России, отметил, что праздник имеет особое значение и жители страны чувствуют неразрывную связь с её историей, тысячелетними традициями, гордятся огромным вкладом в мировую культуру и научно-технический прогресс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сила России — в делах и достижениях её граждан, в их стремлении идти вперёд, реализовывать самые амбициозные мечты. Дальневосточники и северяне — активные участники этого движения. У нас реализуются масштабные инвестиционные проекты, строится и модернизируется социальная и транспортная инфраструктура», — сказал глава Минвостокразвития.

Александр Козлов пожелал жителям Дальнего Востока новых успехов, воплощения в жизнь самых ярких идей, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники присоединяются к Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня.