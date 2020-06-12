Томск, , 06:06 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин втелеобращении к жителям региона сообщил о решении оперативного штаба продлить режим повышенной готовности до 23 июня. При этом он не исключил досрочного снятия ряда ограничений при условии снижения коэффициента распространения коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для того чтобы мы разрешили работу всё ещё закрытых учреждений — таких, как общепит, объекты культуры и спорта — нам необходимы позитивные результаты по трём показателям: это наличие свободного коечного фонда, охват тестированием и коэффициент распространения инфекции, — заявил Жвачкин. — С тестами и койками для больных с СOVID-19 у нас проблем нет, а вот распространение инфекции пока превышает норму».

Он подчеркнул, что «нужно, чтобы в течение четырёх дней количество выявленных больных было меньше количества больных за четыре предыдущих дня».

Губернатор не исключил, что часть учреждений могут быть открыты уже на следующей неделе, но масочный режим и соблюдение социальной дистанции будут сняты «только в случае полной победы над эпидемией», когда появятся вакцины и лекарства.