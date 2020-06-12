Москва, , 06:13 — REGNUM В пятницу, 12 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Температура воздуха +24… +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 13 июня в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, в отдельных районах гроза, +13… +15 °С.

Ветер северный, северо-восточный 5−12 м/с, местами порывы до 14−19 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +30 °С днём и +10… +15 °С ночью.

В субботу, 13 июня, днём в столице ожидается +18… +20 °С. По области +16… +21 °С. Ночью в регионе ожидается +6… +14 °С.

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