Улан-Удэ, , 05:54 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 2153. Из них в столице республики Улан-Удэ — 1183.

«Из 43 новых случаев COVID-19: 11 чел. — прибывшие из регионов РФ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

За сутки также зарегистрирован 13-й случай смерти среди пациентов с коронавирусом. 11 июня в стационаре скончалась женщина в возрасте 71 года со злокачественным образованием печени на фоне цирроза, инфицированная COVID-19.

В медицинских учреждениях остаются 528 пациентов, в том числе 44 ребёнка. 15 тяжёлых больных находятся в реанимации, трое подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 345 заражённых находятся на амбулаторном лечении. Выписаны из больниц с выздоровлением 1266 человек, 49 из них за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 июня в республике устанавливается особый режим посещения парков и скверов. Все посетители парковых зон должны соблюдать масочный режим, а также санитарную дистанцию. С 10 июня в Бурятии разрешено возобновить работу предприятиям общепита.

Читайте также: В Бурятии разрешат посещать парки и скверы в масках