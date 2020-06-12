Сеул, , 05:54 — REGNUM После подтверждения еще 56 случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее их общее число увеличилось до 12 003, сообщила на сайте организации центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Также за сутки в республике умер один пациент с COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 277 смертей среди пациентов с данным заболеванием. Еще 10 669 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня новый случай инфицирования коронавирусом был зарегистрирован на базе ВВС США в южнокорейском Осане. Положительный результат теста подтвердился у военнослужащего, прибывшего в Южную Корею 8 июня.

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