Петропавловск-Камчатский, , 05:47 — REGNUM На Камчатке предприниматели и обычные люди организовывают группы в мессенджерах, в которых организовывают сбор помощи для медиков, которые борются с коронавирусом в больницах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жители Камчатки собирают для медиков еду и медикаменты Медик краевой больницы Камчатки

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Медикам собирают и доставляют прямо в больницы продукты питания, лекарства, которые нужны лично им, средства индивидуальной защиты — маски, перчатки, антисептики — которых у них нет.

Предприниматель Камчатки «Ребята! Никто кроме нас! Поможем!».

«Отвезли первую партию. Всё в порядке, собираем следующие!», — пишут в мессенджерах камчатцы.

Как сообщало ИА REGNUM, у молодого врача Камчатской краевой больницы случился нервный срыв — его одного на трое суток бросили с 60-ю пациентами. Врач разбил себе руки об стену в кровь после того, как скончался пациент, которому он не мог помочь — ни аппарата ИВЛ, ни лекарств у него не было.