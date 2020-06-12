Анадырь, , 05:43 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил жителей округа с Днём России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Большая страна для каждого её жителя начинается с малой родины. Сегодня — праздник для всех, кто любит своё село, свой город, регион и страну — Россию!

Чукотка — надёжный форпост России в Арктике. Природа щедро одарила наш округ богатствами, скрытыми под землёй. Поднимая их на поверхность, мы вносим свой вклад в экономическое развитие государства. Это меняет города и населённые пункты округа, Чукотка становится комфортнее и современнее», — сказал Роман Копин.

Глава региона пожелал счастья, радости и благополучия каждой семье Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье праздничные мероприятия 12 июня во всех муниципалитетах пройдут с участием малого количество людей и соблюдением всех введённых ограничений и требований, в частности масочного режима и «социальной дистанции».