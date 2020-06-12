Саратов, 12 июня 2020, 21:45 — REGNUM Жителям Саратовской области за трудовые успехи вручили государственные награды. Торжественное мероприятие прошло в канун Дня России, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Так, почетного звания «Заслуженный врач РФ» удостоена заместитель главврача областной клинической больницы — Стифорова Елена Юрьевна.
За достигнутые трудовые успехи в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу указом президента РФ Владимиром Путиным медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: тракторист ООО «Степное» Калининского района — Варшавский Юрий Александрович; тракторист СПК «Альшанский» Екатериновского района — Виняев Николай Федорович.
«За заслуги в освоении космоса» медалью награждены: фрезеровщик ПО «Корпус» — Семенов Анатолий Алексеевич; монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов ПО «Корпус» — Страмоусова Вера Николаевна.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено: механизатору ООО «Ягоднополянское» Татищевского района — Артемьеву Юрию Валентиновичу; механизатору ООО «Березовское» Энгельсского района — Кузьмину Павлу Юрьевичу.
Почетное звание «заслуженный химик Российской Федерации» присвоено зам. начальника центра аналитики и контроля качества Балаковского филиала АО «Апатит» — Нащекиной Валентине Борисовне.
«За любовь к родной земле» почетным знаком губернатора региона награждена замдиректора по научной работе исторического парка «Моя история» — Гришанина Ольга Васильевна.
Глава области Валерий Радаев поблагодарил участников встречи за самоотдачу, ответственность и профессионализм.