Мехико, , 05:32 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 4790 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 133 974. Также за 11 июня в Мексике от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 587 человек. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умерли 15 944 человека.

Отмечается, что Мексика находится на четвертом месте среди стран Латинской Америки по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Первую «тройку лидеров» занимают Бразилия, Перу и Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мексике превысило 129 тысяч. По состоянию на 11 июня в стране под наблюдением находились 53 608 подозрительных случаев заражения.

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