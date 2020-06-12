Магадан, Магаданская область, , 05:18 — REGNUM В Магаданской области проходят в День России более 100 различных мероприятий: концерты, викторины, видеоэкскурсии, кинопроекты, кулинарный онлайн-марафон и другие патриотические, познавательные и развлекательные мероприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во дворах Магадана и посёлках региона артисты дают концерты. Многие колымчане присоединились к акциям «Окна России» и «Флаги России» и украсили свои окна. Ленточки и флажки с российским триколором волонтёры вручают в крупных магазинах.

Праздник проходит с обязательным учётом действующих ограничений для недопущения распространения коронавирусной инфекции — мероприятия проходят в онлайн-режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционный фестиваль «Территория дружбы», который уже больше десяти лет проводится в Магадане в День России, на этот раз проходит в другом формате. Участники делятся кулинарными рецептами онлайн.