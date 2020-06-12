Гонконг, Китай, , 05:02 — REGNUM Полиция Гонконга сообщила об аресте 8986 человек в специальном административном районе в период с 9 июня 2019 года по 31 мая 2020 года в связи с массовыми беспорядкам, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Среди арестованных, в отношение 204 человек были закончены все юридические процедуры. Из них 166 человек были осуждены, помещены под заключение или под охранный ордер. 9 июня большое число нелегальных демонстрантов собралось в центре Гонконга, выкрикивая лозунги и блокируя дороги. Полиция арестовала 53 человек.

По словам властей региона, в период с июня 2019 по май 2020 года бунтари поломали огромное количество светофоров, изгородей, камер телеоператоров, дорожных покрытий, мусорных урн и прочего общественного имущества. На ремонт всего этого было потрачено 66,25 млн гонконгских долларов (около $8,54 млн).