Магадан, Магаданская область, , 05:13 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил жителей региона с Днём России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: День России: праздник с учётом санитарных мер — все новости

«12 июня мы чествуем нашу необъятную и многонациональную страну с вековыми традициями, великой историей славных побед нашего народа, который отстоял интересы государства во всех смутных временах и войнах.

Мы делаем всё, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как мы гордимся своими предками и их славными делами и победами», — сказал Сергей Носов.

Губернатор пожелал всем колымчанам мира и добра, семейного благополучия и успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин в День России примет участие в церемонии подъёма государственного флага на Поклонной горе в Москве.