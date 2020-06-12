Лима, , 04:51 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 5 965 и составило 214 788, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Всего в Перу проведено 1 282 478 исследований на заражение коронавирусом. Также за сутки в стране зафиксированы 206 смертей среди пациентов с COVID-19. Общее количество подтвержденных летальных исходов от осложнений при данном заболевании достигло 6 109.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Перу, после введенного ранее из-за коронавируса запрета на посещение, вновь откроется для туристов город инков Мачу-Пикчу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу выявили 5 087 новых случаев заражения коронавирусом