Якутск, 12 июня 2020, 05:16 — REGNUM В Якутии за сутки подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом, 72 пациента выздоровели, один скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В Якутске выявлено 54 заражённых SARS-CoV-2, девять — в Мирнинском районе, шесть — в Нюрбинском районе, три — в Горном, два — в Алданском, по одному — в Нерюнгринском и Хангаласском районах.
На 12 июня в республике зарегистрировано 2898 носителей коронавируса, выздоровели 1661 человек, умерли — 20.
11 июня скончался в Якутске мужчина старше 65 лет, с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно математической модели развития эпидемии коронавируса, составленной специалистами Российского химико-технологического университета им. Менделеева, эпидемия в России должна закончиться в конце июля.