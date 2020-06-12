Якутск, , 05:16 — REGNUM В Якутии за сутки подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом, 72 пациента выздоровели, один скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлено 54 заражённых SARS-CoV-2, девять — в Мирнинском районе, шесть — в Нюрбинском районе, три — в Горном, два — в Алданском, по одному — в Нерюнгринском и Хангаласском районах.

На 12 июня в республике зарегистрировано 2898 носителей коронавируса, выздоровели 1661 человек, умерли — 20.

11 июня скончался в Якутске мужчина старше 65 лет, с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно математической модели развития эпидемии коронавируса, составленной специалистами Российского химико-технологического университета им. Менделеева, эпидемия в России должна закончиться в конце июля.