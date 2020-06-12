Оттава, , 04:33 — REGNUM В Канаде за прошедшие сутки выявили 405 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Канады достигло 97 530. Также с начала пандемии в Канаде от осложнений COVID-19 скончались 7994 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 июня в канадской провинции Онтарию выявили рекордно низкое с конца марта число зараженных коронавирусом за сутки — 203 человека. Отметим, что провинция Онтарио является одной из наиболее пострадавших от пандемии в Канаде. В ней подтверждено более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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