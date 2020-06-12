Магаданская область, , 04:37 — REGNUM Традиционный фестиваль «Территория дружбы», который уже больше десяти лет проводится в Магадане в День России, на этот раз проходит в другом формате. Участники делятся кулинарными рецептами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Национальные объединения — участники фестиваля всегда представляли свою культуру через народные песни, танцы, игру на музыкальных инструментах. А визитной карточкой «Территории дружбы» были всем, кто пришёл на праздник, угощения кухни народов мира.

В 2020 году организаторы не стали нарушать добрую традицию фестиваля и решили: если не получается угостить всех желающих, нужно поделиться с ними кулинарными рецептами. Так появилась идея фестиваля «Территория дружбы — online». Откликнулись восемь общественных организаций. На видео они раскрывают секреты приготовления любимых национальных блюд: основных и десертных, сладких и острых, очень популярных и совсем экзотических. В День России видеоролики опубликовали на сайте городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Колымы поддержали Всероссийскую акцию «Испеки пирог и скажи «спасибо».