Петропавловск-Камчатский, , 04:34 — REGNUM Ассоциация добытчиков лосося Камчатки по просьбе врио главы региона Владимира Солодова приобрели высокотехнологичное медицинское оборудование для больниц края на десятки миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

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В регион уже поступили аппарат УЗИ, немецкий рентген аппарат экспертного класса, два отечественных современных высоконадежных аппарата ИВЛ, эндоскопическое оборудование высочайшего класса, позволяющее провести полное обследование. Всё оборудование будет востребовано и после пандемии. В ближайшее время в регионе ожидают новые поставки оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 июня, на Камчатку прибыли 20 специалистов-медиков из Москвы, оборудование и медикаменты для борьбы с коронавирусом.