Пекин, , 04:19 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено семь новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа вновь заболевших, шесть случаев инфицирования оказались «импортными», то есть привнесенными в страну из-за рубежа и еще один — локальный. Локальный случай выявлен в Пекине, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от коронавирусной инфекции нового типа за прошедшие сутки в Китае зафиксировано не было, сообщили в комиссии. Пекинский случай стал первым локальным случаев заболевания за прошедшие несколько дней.