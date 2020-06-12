Магадан, Магаданская область, , 04:20 — REGNUM Жители Магаданской области поддержали Всероссийскую акцию «Испеки пирог и скажи спасибо».

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Всё, что колымчане напекли, было заботливо передано медикам и волонтёрам.

Одна из участниц, председатель областного совета ветеранов Вера Маймистова, профессиональный кондитер и участник акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Она свои пирожные принесла сотрудникам в инфекционный госпиталь Магадана. Врачи здесь живут с марта.

«Хочется сказать спасибо тем, кто сейчас стоит на линии огня, кто своим здоровьем жертвует для нас, хочется поблагодарить их за это», — цитируют кондитера «Вести-Магадан».

Выпечку готовили и в Молодёжном центре, и в Ресурсном центре поддержки общественных инициатив. Пирог с брусникой и вишней директор Наталья Твердохлебова испекла для волонтёров:

«Несмотря на то, что вы такие молодые, красивые, вы бескорыстно помогали людям, с вас невозможно не брать пример».

Тем, кто находился на самоизоляции, помогали 300 волонтёров, помогают и сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня на Красной площади состоится традиционный большой концерт звёзд эстрады «Мы вместе», приуроченный ко Дню России.

Свои лучшие композиции исполнят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Николай Басков, Григорий Лепс, Олег Газманов, Игорь Николаев, Валерия, Ильдар Абдразаков, Леонид Агутин и многие другие.