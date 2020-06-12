Пекин, , 04:15 — REGNUM Китай направил партию материалов для устранения последствий наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, который серьезно пострадал от ливней и наводнения, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

В общей сложности 3000 палаток и 3000 раскладушке было направлено в Гуанси центральными властями для поддержки местных властей в их борьбе с последствиями наводнения, а также обеспечении базовых жизненных потребностей пострадавших людей, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Материал были собраны министерством совместно с Национальной администрацией продуктов питания и стратегических резервов. В Китае начался сезон наводнений, только в Гуанси более 1,45 млн человек пострадали от разгула стихии с 1 июня. Шесть человек погибли и еще трое пропали без вести за эти дни.