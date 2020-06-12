Петропавловск-Камчатский, , 04:17 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском приземлился спецборт из Москвы, на котором на полуостров прибыли 20 высококлассных медицинских специалистов, современное оборудование и медикаменты для борьбы с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении «Единой России».

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Спецборт с опытными врачами и оборудованием на десятки миллионов рублей прибыл в регион по просьбе вице-спикера Госдумы России Ирины Яровой.

«Учитывая, что в регионе складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, требующая безотлагательного оказания помощи, огромная благодарность мэру Москвы Сергею Собянину, заместителю мэра Москвы Анастасии Раковой, которые оперативно откликнулись и организовали такую необходимую сейчас помощь жителям Камчатского края. Уверена, что опыт, который получили медики Москвы за время успешной организации противовирусной кампании, окажется незаменимым для Камчатки», — сказала Ирина Яровая.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня на Камчатку, также по просьбе Ирины Яровой, прибыли два высококвалифицированных федеральных эксперта в сфере организации управления здравоохранением из Москвы.