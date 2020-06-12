Пекин, , 04:06 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила «синий» уровень погодной опасности в связи с мощными ливнями, которые обрушатся на некоторые районы Китая в ближайшие сутки, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

С ночи 11 июня по ночь 12 июня мощные ливни и ураганы, как ожидается, обрушатся на некоторые районы провинций Гуйчжоу, Шэньси, Хунань, Хубэй, Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Шаньдун, а также город центрального подчинения Чунцин, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы варьируется от синего и желтого до оранжевого и красного по мере возрастания.

С начала июня на Китай обрушился сезон дождей, в связи с чем многие реки на юге страны разлились и затопили местные города. Пострадали от наводнений уже более 2,63 млн человек, жертвами или пропавшими без вести стали 20 человек.