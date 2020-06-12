Токио, , 04:06 — REGNUM Власти Японии намерены продлить запрет на въезд в страну еще на месяц в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает газета Yomimuri.

По ее данным, правительство Японии продлил еще на месяц ограничения на въезд, которые были введены до конца июня 2020 года. Ожидается, что решение будет принято на заседании совета национальной безопасности с участием главы японского правительства Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о готовности японских властей постепенно начинать ослабление ограничений на посещение Японии. В частности, японское правительство рассматривает вариант смягчения ограничений на въезд в страну из государств с благоприятной обстановкой по коронавирусу нового типа. В качестве таких стран назывались Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия и Таиланд.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Японии могут разрешить въезд из четырех стран — Киодо