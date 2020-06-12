Москва, , 04:05 — REGNUM Обновлённый график вывозных авиарейсов в Россию по 19 июня опубликован в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.

По данным ведомства, эвакуационные рейсы на Родину для граждан России запланированы на 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19 июня (время вылета указано местное).

12 июня состоится рейс из Парижа в Москву, в 18:05.

13 июня состоятся рейсы Гоа — Москва — Ростов-на-Дону, 14:30; Бангкок — Москва — Ростов-на-Дону, 10:00; Лондона — Москва, 18:15; Ош — Москва, 17:05.

14 июня: Денпасар — Москва — Санкт-Петербург, 09:15; Денпасар — Москва — Ростов-на-Дону, 09:15; Хошимин — Москва — Санкт-Петербург, 08:55; Хошимин — Москва — Ростов-на-Дону, 08:55; Бишкек — Москва, 09:00.

15 июня: Ереван — Москва — Казань, 13:45; Ереван — Москва — Махачкала, 13:45; Анталья — Москва — Казань, 15:20; Анталья — Москва — Махачкала, 15:20,

16 июня: Дели — Москва, 05:00. 17 июня: Бишкек — Казань, 08:00, 19 июня: Бишкек — Якутск, 12:00.

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