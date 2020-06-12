Бразилиа, , 03:34 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 1239 человек от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 40 919. Также за 11 июня в Бразилии выявили более 30 тысяч новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 802 828 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за 11 июня во всем мире было выявлено 128 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. «Лидерами» по общему числу подтвержденных случаев инфицирования являются США, Бразилия и Россия.

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