Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Сумму в $44 млн на разработку вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 предложили добавить в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год американские сенаторы, 11 июня сообщается на сайте комитета по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса.

Документ также содержит положения, определяющие действия в условиях будущих пандемий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня американский Сенат включил в проект военного бюджета США на 2021 финансовый год расходы в размере $1,4 млрд на развитие Тихоокеанской инициативы сдерживания Китая.

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