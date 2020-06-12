Даллас, США, , 01:41 — REGNUM Более 20 млн тестов на коронавирус SARS-CoV-2 проведено на территории США, заявил генеральный хирург страны Джером Адамс 11 июня в ходе выступления на круглом столе в Техасе с участием американского президента Дональда Трампа.

«Процент положительных результатов в масштабах государства в настоящее время менее 6%, и данные показывают, что если он ниже 10%, то мы движемся в нужном направлении», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Дональд Трамп заявил, что в США проведено более 10 млн тестов на коронавирус.

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