Кито, , 01:29 — REGNUM 45 082 случаев заражения новым коронавирусом подтверждено в Эквадоре после получения положительных результатов анализов на SARS-CoV-2 еще от 642 пациентов, 11 июня сообщает эквадорское министерство здравоохранения.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в городе Гуаякиль — 9901.

При этом за сутки в стране от осложнений при COVID-19 скончались 48 человек. С начала пандемии в Эквадоре зарегистрировано 3768 умерших среди пациентов с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в столице Эквадора Кито началась «желтая» фаза «эпидемиологического светофора», которая означает снятие запрета на коммерческую деятельность после карантина.

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