Вашингтон, , 01:01 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс Pragmata — новой игры Capcom. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.

В трейлере разработчики показали необычный футуристический мир и главного героя, который пытается из него выбраться. Релиз игры ожидается в 2022 году.

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

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