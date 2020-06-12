Вашингтон, 12 июня 2020, 00:57 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс игры Hitman 3. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале PlayStation 11 июня.
Hitman 3 станет заключительной частью трилогии о приключениях Агента 47. Релиз игры ожидается в январе 2021 года.
Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.
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