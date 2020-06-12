Тегеран, , 10:32 — REGNUM 11 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 78 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 8584. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Лари отметила, что 142 663 человека из общего числа 180 156 больных COVID-19 выжили и выздоровели, при этом в общей сложности 8 584 человека погибли. Она также подчеркнула, что за последние сутки в стране было выявлено 2238 новых случаев заражения. По её словам, 2728 пациентов на данный момент находятся в критическом состоянии.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.